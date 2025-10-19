VfB Stuttgart II ist Siebter: Die Willig-Elf klettert in der Tabelle nach oben

Der VfB Stuttgart II schlägt das Schlusslicht 1. FC Schweinfurt 05 klar mit 3:0 und macht so weiter Boden gut. Allerdings muss Stürmer Justin Diehl erneut verletzt raus.
Der VfB Stuttgart II klettert in der Tabelle der dritten Liga weiter nach oben, rangiert jetzt auf dem siebten Tabellenplatz. Schließlich hat das Team von Trainer Nico Willig am Samstag im Heimspiel gegen das Schlusslicht 1. FC Schweinfurt 05 einen verdienten 3:0 (1:0)-Erfolg eingefahren. Die Tore für die U21 erzielten dabei Justin Diehl (7. Minute), Nicolas Sessa per Elfmeter (56.) und Mansour Ouro-Tagba (73.) ebenfalls vom Elfmeterpunkt.