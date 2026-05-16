Der Stuttgarter Trainer denkt nach dem Einzug in die Champions League noch nicht ans Finale im DFB-Pokal – und kündigt an: „Die Jungs können heute machen, was sie wollen.“
Noch ist die Saison nicht vorbei. Auf den VfB Stuttgart wartet das große Finale im DFB-Pokal am kommenden Samstag gegen den FC Bayern. Darf da der Einzug in die Champions League dennoch gefeiert werden? Zu hundert Prozent, wie ein glücklicher Cheftrainer Sebastian Hoeneß nach dem 2:2 bei Eintracht Frankfurt auf der Pressekonferenz betonte.