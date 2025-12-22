VfB Stuttgart: Höhepunkte, Tiefpunkte, Wendepunkte – der große VfB-Rückblick

Das abschließende 0:0 gegen die TSG Hoffenheim passt so gar nicht zu einer spannenden und ereignisreichen Saisonphase. Wir blicken zurück auf Meilensteine der vergangenen fünf Monate.
Torlose Unentschieden sind selten Partien, an die man noch in Jahren zurückdenkt. Vermutlich wird es auch beim 0:0 gegen die TSG Hoffenheim so sein. Wobei: Spiele ohne das Salz in der Suppe – sprich: Tore – haben bei den Weiß-Roten Seltenheitswert. Das letzte torlose Remis in einem Bundesligaheimspiel des VfB liegt schon sieben Jahre zurück (2018 gegen Fortuna Düsseldorf). Außerdem war die Nullnummer am Samstag ein 0:0 der besseren Sorte.