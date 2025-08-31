VfB Stuttgart: Heißes Transferfinale für den VfB – das ist der aktuelle Stand

Bilal El Khannous, Alexis Claude-Maurice und andere: Der VfB beschäftigt sich mit vielen potenziellen Verstärkungen für die Offensive. Die Lage kurz vor dem Transferschluss.

Die Uhr tickt. Ohne Spielraum und mit einem klaren Endpunkt. An diesem Montag um 20 Uhr schließt das Transferfenster für die Fußball-Bundesligisten, die danach keine Spieler mehr von anderen Clubs verpflichten können. Und für den VfB Stuttgart sind es alles andere als entspannte Tage. Die Abgänge von Kreativspieler Enzo Millot und zuletzt Stürmer Nick Woltemade haben eine Lücke gerissen und zu einem sportlichen Substanzverlust geführt, noch sind keine Nachfolger präsentiert. Dass zudem Deniz Undav dem Club voraussichtlich mehrere Wochen fehlen wird nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung beim 1:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach, sorgt zusätzlich für Handlungsbedarf in der Offensive.

Eine erste Antwort auf die Personalfragen ist dabei bereits gefunden. Der algerische Nationalspieler Badredine Bouanani vom französischen Erstligisten OGC Nizza steht vor einem Wechsel zum VfB, beide Vereine und der Spieler haben Einigkeit erzielt, die Ablöse soll etwas unter 20 Millionen Euro liegen. Der 20-Jährige ist auf dem Flügel sowie hinter den Spitzen einsetzbar, hat Europa-League-Erfahrung und steuerte in der Vorsaison fünf Tore und drei Vorlagen für Nizza bei.

Interesse an Bilal El Khannous

Klar ist aber auch: Bei diesem einen Transfer soll es nicht bleiben. Nicht zuletzt das hart erkämpfte 1:0 gegen die Gladbacher hat die Notwendigkeit weiterer Investitionen vor Augen geführt – zum einen hatte der VfB Mühe in puncto offensiver Durchschlagskraft, zum anderen waren die Optionen auf der Bank rar gesät. „Wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass wir auf jeden Fall noch Verstärkungen brauchen“, betonte Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt in bemerkenswerter Deutlichkeit. „Vor allem offensiv. Da würden uns noch ein, zwei Optionen guttun.“

Was zur Frage nach Namen führt. Die Spur zu Brajan Gruda ist kalt, der frühere Mainzer in Diensten von Brighton & Hove Albion ist kein Thema mehr beim VfB. Ganz im Gegensatz zu Bilal El Khannous (21). Die Stuttgarter sähen den marokkanischen Nationalspieler gerne in ihren Reihen, der an den ersten beiden Spieltagen in der Startelf von Leicester City stand – zuletzt aber dann zweimal nicht mehr Teil des Kaders war. Der englische Zweitligist soll 30 Millionen Euro für den zentralen offensiven Mittelfeldspieler fordern – zu viel aus VfB-Sicht. Hier ist also noch eine finanzielle Annäherung beider Clubs auf der Zielgeraden vonnöten.

Alexis Claude-Maurice steht im Fokus des VfB. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Ähnlich stellt sich die Lage im Fall Alexis Claude-Maurice vom FC Augsburg dar, der schon seit Monaten auf dem VfB-Zettel steht und mit 27 Jahren auch die gesuchte Reife mitbringen würde. „Wir wollen den Spieler halten“, sagte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll zwar am Sonntag – ergänzte aber mit Blick auf den Woltemade-Abgang: „Aber wie es für den VfB gewisse Grenzen gibt, sich damit auseinandersetzen zu müssen, so gibt es die für uns auch.“ Die Forderung der Fuggerstädter für den derzeit noch verletzten offensiven Mittelfeldspieler (Sprunggelenk) soll bei 25 Millionen liegen. Ein Bereich, den der VfB zuletzt nicht bereit war zu zahlen. Jetzt könnte sich die Lage ändern – wohl aber nur dann, wenn es im Fall von El Khannous zu keinem Transfer kommen sollte, da beide Spieler eher im zentralen offensiven Mittelfeld heimisch sind.

Investieren wird der VfB also in jedem Fall, wobei der Woltemade-Verkauf die Rahmenbedingungen maßgeblich prägt. In zweifacher Hinsicht. Einerseits sind die finanziellen Möglichkeiten der Stuttgarter durch den Verkauf des Stürmers immens – 85 Millionen Euro zahlt Newcastle für den Stürmer, wenngleich Woltemades Jugendverein Werder Bremen rund vier Millionen als festgeschriebene Ausbildungsentschädigung enthält. Andererseits treibt das Wissen um die prall gefüllte VfB-Kasse die Forderungen der anderen Vereine potenziell in die Höhe.

Ein Spannungsverhältnis, mit dem der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth umgehen muss. Man wolle, so Wohlgemuth, „marktgerecht einkaufen und nicht zu überhöhten Preisen, nur weil die möglichen abgebenden Vereine wissen, dass wir gerade möglicherweise mehr Geld haben als andere.“ Könnte deshalb auch eine Leihe ins Spiel kommen? Gerade dann, wenn eine Fest-Verpflichtung nur zu überhöhten Konditionen zu realisieren wäre? „Eine Leihe ist immer eine Option“, sagt der Sportvorstand.

Das könnte auch bei der Stürmersuche der Fall sein. Denn auch auf der Position ganz vorne will der VfB ja unbedingt noch tätig werden, schließlich war Woltemade als absoluter Fixpunkt eingeplant gewesen – weshalb der Bedarf hier mindestens so groß ist wie im Mittelfeld und das Stürmer-Thema den finalen Transfertag des VfB maßgeblich bestimmen wird. Bislang kristallisiert sich noch kein Namen heraus. Aber dass sich hier auf den letzten Drücker noch Türen öffnen können, weiß man in Stuttgart aus eigener Erfahrung: 2022 holte der VfB nach dem Abgang von Sasa Kalajdzic einen gewissen Serhou Guirassy in den letzten Stunden des Transferfensters per Leihe von Stade Rennes, was sich als Glücksgriff erwies. Ob dieser wieder gelingt?

Sicher ist: Dem VfB steht ein heißes Transferfinale bis Montagabend bevor.