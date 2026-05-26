VfB Stuttgart: Gute Reise – das sind die möglichen Gegner in der Champions League

Der VfB befindet sich in Lostopf vier für die Königsklasse 2026/27. Auf den Bundesliga-Vierten warten erneut höchst attraktive Kontrahenten. 29 Teilnehmer stehen bereits fest.
Der VfB Stuttgart hat sich für die Champions League qualifiziert – wie vor zwei Jahren. Damals reiste der Bundesligist unter anderem zu Real Madrid und Juventus Turin, daheim spielte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß gegen Paris Saint-Germain und Atalanta Bergamo. Auch diesmal warten auf den VfB wieder hochkarätige Gegner.