Der VfB Stuttgart spielt wieder in der Champions League. Wie der Wettbewerb funktioniert, wer als Gegner droht – und welche Termine wichtig sind.
Nach dem letzten Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt steht fest: Der VfB Stuttgart spielt in der kommenden Saison in der Fußball-Champions League. Damit schaffte Trainer Sebastian Hoeneß mit seiner Mannschaft zum zweiten Mal nach 2024 den Sprung in die Königsklasse des Fußballs, wo nun sämtliche europäische Schwergewichte auf den VfB warten. Doch wie ist der Fahrplan für die neue Saison?