VfB Stuttgart gegen Young Boys Bern: Schneewalzer von Bern: Erinnerungen an einen denkwürdigen Fußballabend

Am Mittwoch treffen der VfB Stuttgart und die Young Boys Bern in der Champions League aufeinander. Vor 14 Jahren kam es zwischen den beiden Mannschaften schon einmal zu einem Europapokal-Duell, über das Zdravko Kuzmanovic sagt: „Das war wie Schlittschuhlaufen.“ Erinnerungen an einen denkwürdigen Fußballabend.