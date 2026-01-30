VfB Stuttgart gegen YB Bern: Wie es die YB-Fans doch ins Stadion geschafft haben

Beim Spiel VfB gegen YB Bern hatte die UEFA den Gästen eine Kollektivstrafe auferlegt. Doch gemeinsam mit den VfB-Fans schlugen die Schweizer dem Verband ein Schnippchen
Schon lange vor dem Spiel des VfB Stuttgart gegen Young Boys Bern war klar, dass der Schweizer Traditionsclub ohne seine Fans anreisen muss. Dafür sorgte eine Strafe der Uefa, die YB wegen Fehlverhaltens seiner Anhänger mit einem Spiel ohne eigenen Anhang bestrafen wollte. Ausgerechnet bei der Partie in Stuttgart sollten keine Auswärtsfans dabei sein. Eine Kollektivstrafe des Kontinentalverbandes, denn sie richtet sich nicht gegen einzelne Personen, die möglicherweise Grenzen überschritten haben – sondern gegen alle Fans des Clubs.