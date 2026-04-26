Nach dem 1:1 gegen Werder Bremen ist der Vorsprung des VfB auf die Konkurrenz zusammengeschrumpft. Das Ziel bleibt aber klar vor Augen.

Enttäuschte Gesichter, hängende Köpfe: Nach Abpfiff war in den Reihen des VfB Stuttgart bei jedem einzelnen Akteur unschwer zu erkennen, dass dieser Nachmittag nicht wunschgemäß verlaufen war. Das 1:1 gegen Werder Bremen markierte einen Dämpfer im Rennen um die Qualifikation für die Champions League, die Trainer Sebastian Hoeneß unter der Woche als Ziel ausgegeben hatte. Noch sind die Stuttgarter Vierter und wären damit sicher in der Königsklasse, die TSG Hoffenheim folgt aber nun punktgleich mit der lediglich um vier Treffer schlechteren Tordifferenz.

Unsere Empfehlung für Sie Einzelkritik zum VfB Stuttgart Starker El Khannouss – aber dem VfB fehlt gegen Werder der letzte Esprit Der VfB hat am 31. Spieltag 1:1 gegen Werder Bremen gespielt. Wir bewerten alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Stuttgarter mit einer detaillierten Einzelkritik. Im Vergleich zum kräftezehrenden Pokal-Halbfinale gegen den SC Freiburg (2:1 n.V.) am Donnerstag hatte Hoeneß seine Startelf auf sechs Positionen verändert. Unter anderem rückte Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou (26) in die Mannschaft, der sein erstes Pflichtspiel seit einer im November 2025 erlittenen Muskelverletzung machte. Zu Beginn hatten die Stuttgarter allerdings merklich Schwierigkeiten, ihren Rhythmus zu finden. Insbesondere dem Passspiel fehlten Präzision und Tempo, auch in den Zweikämpfen war die letzte Schärfe noch nicht vorhanden. „Wir verpennen die Anfangsphase. Da haben wir zu langsam gespielt und Bremen dadurch nicht ins Bewegen bekommen“, sagte Stürmer Ermedin Demirovic.

Die Gäste versteckten sich derweil nicht – und gingen in der 18. Minute nicht ganz überraschend in Führung durch Jens Stage, der nach Zusammenspiel mit Yukinari Sugawara über die rechte Seite flach in die lange Ecke traf. Nach dem Tor fand der VfB dann besser ins Spiel und hatte umgehend die große Chance zum Ausgleich. Offensivakteur Bilal El Khannouss kam nach einer Flanke von Außenverteidiger Lorenz Assignon aus kurzer Distanz frei zum Kopfball, den er auch wuchtig aufs Tor brachte – allerdings etwas zu zentral, sodass Werder-Torhüter Mio Backhaus mit einem starken Reflex zur Ecke klären konnte.

Ausgleich durch Ermedin Demirovic nach der Pause

Danach? Verlagerte sich das Geschehen fast komplett in die Bremer Hälfte, ohne dass die Stuttgarter zu Chancen im Minutentakt kamen. Werder setzte auf Nadelstiche und wäre mit einem solchen beinahe zum zweiten Tor gekommen: Der vom VfB ausgeliehene Bremer Mittelstürmer Jovan Milosevic (20) behauptete sich nach einem langen Ball gegen den wegrutschenden Zagadou und kam frei zum Abschluss, setzte diesen aber über das Tor. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte VfB-Stürmer Deniz Undav noch eine gute Gelegenheit, verfehlte den Kasten mit seinem Schlenzer in die lange Ecke aber knapp.

Hoeneß reagierte auf den Rückstand mit frühen Wechseln, zu denen der VfB-Coach eher selten greift. Mit Beginn der zweiten Hälfte ersetzte Ramon Hendriks in der Defensive Zagadou, dem man trotz einzelner guter Flachpässe im Aufbau die fehlende Spielpraxis anmerkte. In der 57. Minute kamen dann mit Flügelspieler Chris Führich und Mittelstürmer Demirovic zwei frische Offensivkräfte, was sich umgehend bezahlt machte: Vier Minuten nach seiner Einwechslung traf Demirovic nach präziser Flanke von El Khannouss aus kurzer Distanz per Kopf zum 1:1-Ausgleich (61.).

Fortan war das Bild ein eindeutiges: Der VfB spielte und drängte, Bremen verteidigte – kam aber bei einem der wenigen Gegenstöße zu einer Riesenchance: Mittelstädt schlug an einer Flanke vorbei, sodass der Ball zu Stage durchrutschte, der jedoch aus spitzem Winkel an VfB-Torhüter Alexander Nübel scheiterte (71.). In der Folge war der VfB am Drücker, brachte den Ball aber nicht mehr über die Linie. So blieb es beim Remis nach einem überlegenen Auftritt, dem aber an diesem Nachmittag die Leichtigkeit und Durchschlagskraft fehlten.

Durch die Siege der Konkurrenz ist das Rennen um Platz vier nun enger denn je. Der VfB liegt als Vierter mit 57 Punkten nur noch hauchdünn vor den Verfolgern TSG Hoffenheim (57) und Bayer Leverkusen (55). „Es ist am Ende zu wenig. Das tut schon weh“, sagte Ermedin Demirovic – blickte aber auch nach vorne: „Wir haben immer noch alles in der eigenen Hand, deswegen wird uns jetzt das Unentschieden auch nicht aus der Bahn werfen.“ Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) kommt es in Sinsheim zum direkten Duell mit der TSG.