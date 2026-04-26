VfB Stuttgart gegen Werder Bremen: Keine Zeit für Enttäuschung – der Endspurt fordert vollen Fokus

Das 1:1 gegen den SV Werder Bremen darf den VfB Stuttgart nicht lange beschäftigen, kommentiert unser Reporter Dirk Preiß. Denn: Jetzt geht es um große Ziele.
1:1 gegen den SV Werder Bremen? Klingt schwer nach Enttäuschung. Und ein Blick auf die Fakten kann ein solches Gefühl auch bestätigen. Durch das Remis gegen die Nordlichter ist für den VfB Stuttgart der Kontakt zu Rang drei in der Bundesliga abgerissen. Das Rennen um Platz vier ist enger geworden. Und überhaupt: Wenn der Vierte gegen den 14. antritt, sollte zuhause doch wohl ein Sieg herausspringen.