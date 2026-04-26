VfB Stuttgart gegen Werder Bremen: Dämpfer im Kampf um die Königsklasse

Die Stuttgarter kommen drei Tage nach dem Einzug ins Pokalfinale gegen Werder nicht über ein Remis hinaus.
Drei Tage nach dem emotionalen Einzug ins Pokalfinale hat der VfB Stuttgart in der Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Im engen Kampf um die lukrativen Champions-League-Plätze kam die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß zuhause gegen Werder Bremen nicht über ein mageres 1:1 (0:1) hinaus und ist nun vor den entscheidenden Wochen als Vierter nur noch punktgleich mit Verfolger Hoffenheim.