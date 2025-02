8 Die Choreo der VfB-Fans war so groß wie noch nie zuvor in Stuttgart. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann/IMAGO/Julia Rahn

Die Fans des VfB Stuttgart haben vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg eine riesige Choreo gezeigt und damit für ein Novum in Stuttgart gesorgt.











So etwas gab es noch nie in Stuttgart: Eine Choreografie, die nicht nur die Cannstatter Kurve voll überspannte, sondern auch die Gegengerade umfasste. Insofern war das, was sich vor dem Anpfiff der Partie VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg abgespielt hat, ein Novum in Stuttgart.