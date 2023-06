1 Michael (links) und Christian Gentner liefern sich am Samstag ein Familienduell in der Arena in Stuttgart. Foto: Imago/Baumann

Michael Gentner ist seit etwas mehr als einem Jahr hauptverantwortlich für den Wolfsburger Nachwuchs. Sein Bruder Christian ist seit Jahresbeginn Leiter der Stuttgarter Lizenzspielerabteilung. Am Wochenende kommt es zum Wiedersehen.









Wenn am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg die Klingen am 25. Bundesliga-Spieltag kreuzen, dann ist diese Partie nicht nur wegweisend für die Richtung, in die beide Clubs sich im Saisonendspurt entwickeln. Die ist auch für manche Beteiligte ein Blick in die eigene Vergangenheit. So war Bruno Labbadia einst erst in Stuttgart, später in Wolfsburg erfolgreich tätig. Der heutige VfB-Sportchef Fabian Wohlgemuth war sieben erfolgreiche Jahre lang Chef des Wolfsburger Nachwuchsleistungszentrums (NLZ), hat unter anderem den heutigen Wölfe-Kapitän Maximilian Arnold mit entwickelt. Noch heute sprechen sie an der Aller in den höchsten Tönen von Labbadia und Wohlgemuth.