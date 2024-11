Nach dem Achtungserfolg gegen den Meister hat der VfL Bochum unter Trainer Dieter Hecking im zweiten Spiel den ersten Rückschlag erlebt. Der VfL verlor beim VfB Stuttgart verdient mit 0:2 (0:0) und steckt mit nur zwei mageren Pünktchen weiter im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga fest.

Für den VfB, der nur eins der letzten sechs Ligaspiele gewonnen hatte, war es dagegen zum Start des heißen Jahresendspurts das erhoffte Erfolgserlebnis. Der auffällige Chris Führich erzielte in der 53. Minute vor 59.000 Zuschauern die Führung. Dem nur wenige Sekunden zuvor eingewechselten Justin Diehl gelang mit seinem Premierentor in der Bundesliga das 2:0 (78.).

Lesen Sie auch

VfB trotzt langer Verletztenliste

Bereits am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) ist die Mannschaft von Sebastian Hoeneß schon wieder in der Champions League bei Roter Stern Belgrad gefordert. In der Liga schaffte der Vizemeister den Anschluss an die internationalen Plätze. Der VfL, der zuletzt vor 37 Jahren in Stuttgart gewonnen hatte, bleibt nach der bereits neunten Saisonpleite klar Letzter. Dabei hatte das jüngste 1:1 gegen Leverkusen Hoffnung auf die Wende gemacht.

Hoeneß musste verletzungsbedingt auf Deniz Undav, Dan-Axel Zagadou, Jamie Leweling und El Bilal Toure verzichten. Die zuletzt angeschlagenen Angelo Stiller und Anrie Chase saßen auf der Bank. „Es geht darum, das Beste aus der Situation zu machen“, sagte Hoeneß vor der Partie bei Sky. Gleichzeitig warnte er vor dem VfL: Die Mannschaft „lebt wieder“.

Führich und Diehl bescheren VfB Heimsieg

Zunächst war der VfB gegen einen sehr defensiv stehenden VfL, der mit dem gleichen Team wie gegen Leverkusen auflief, deutlich überlegen. Die Stuttgarter hatten in der Anfangsphase zweimal Pech: Zunächst streifte eine Hereingabe von Maximilian Mittelstädt die Latte des Bochumer Gehäuses (6.), dann krachte ein Kopfball von Jeff Chabot ans Lattenkreuz (16.). Zudem traf Josha Vagnoman freistehend den Ball nicht richtig (12.).

Nach der starken Anfangsphase blieb Stuttgart überlegen, kam aber kaum mehr in den gefährlichen Bereich. Nur bei einem Schuss von Führich (37.) wurde es noch einmal knapp. Auf der anderen Seite hatte Hecking von seinem Team Mut gefordert. Davon war aber in der ersten Hälfte kaum etwas zu sehen.

Nach dem Wechsel wurde Bochum erst einmal deutlich aktiver. Matus Bero (52.) prüfte erstmals sogar VfB-Keeper Alexander Nübel. Doch im Gegenzug vollendete Führich sehenswert. Der VfL verteidigte dabei zu zaghaft. Danach verpasste der VfB bei weiteren Großchancen die vorzeitige Entscheidung, ehe Diehl freistehend vollendete.