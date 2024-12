Der VfB Stuttgart hat durch eine Aufholjagd in der zweiten Hälfte mit 3:2 (0:1) gegen Union Berlin gewonnen. Wie ordnen die Spieler und Verantwortlichen das Geschehen ein? Die Stimmen zum Spiel im Überblick.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Es war lange Zeit kein gutes Spiel von uns und 39 Minuten schwere Kost. Union hat es gut verteidigt, ging zurecht in Führung und damit auch in die Pause. Dann haben wir einen zweiten Stürmer auf die letzte Linie gestellt, wir wollten offensiver auftreten und das drehen. Das schnelle 1:2 war ganz wichtig heute, für mich war das sogar das entscheidende Tor heute. Großes Lob an die Mannschaft, wir haben das vierte Spiel in zehn Tagen gespielt und heute viel Kraft und Moral aufgewandt, um das Spiel zu drehen.“

Union-Trainer Bo Svensson: „Glückwunsch an Stuttgart und meine besten Genesungswünsche an den Fan. Das erste Tor müssen wir besser verteidigen. Mehr gibt es aus meiner Sicht nicht zu sagen.“

VfB-Profi Nick Woltemade: „Die erste Halbzeit war schwierig. Man hat uns angesehen, dass wir viele Spiele in den Knochen haben. Meine Einwechslung hat gut funktioniert, auch wenn ich den erst fast auflege für Union. Danach haben wir eine gute Energie auf den Platz bekommen und schnell die Tore geschossen. Es war ein sehr zähe erste Halbzeit aber schlussendlich gewinnen wir das Spiel verdient.“

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Faszination Fußball. Heute hat es sich gelohnt, ins Stadion zu kommen. In diesem Spiel war alles dabei. Die erste Halbzeit war zum Vergessen. Wir haben es verpasst, die Initiative zu ergreifen und Überzeugungskraft zu entwickeln. Dann kommen wir außergewöhnlich zurück. Es war ein Spiel, das lange in den Köpfen bleiben wird.“

