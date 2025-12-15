VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim: Grischa Prömel – ein besonderer Gast beim VfB

Nach seiner Kreuzband-Verletzung hat er sich in die Startelf der TSG Hoffenheim zurückgekämpft. Am Samstag könnte der Esslinger Grischa Prömel dem VfB Stuttgart gefährlich werden.
Ohne Gegenwehr und völlig frei konnte Grischa Prömel am Samstagnachmittag ins Tor des Hamburger SV einköpfen. Beim 4:1-Heimerfolg seiner TSG Hoffenheim ebnete der Mittelfeldspieler mit dem 1:0 früh den Weg zum Sieg – es war sein fünfter Treffer in dieser Saison. So viele Tore hat der 30-Jährige zu diesem Zeitpunkt einer Spielzeit noch nie erzielt. Sein Verbleib bei der TSG steht aber noch nicht fest.