VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: Duell mit dem VfB – wie sich der SC Freiburg zur Fußball-Macht entwickelt hat

Der SC Freiburg spielt im DFB-Pokal und in der Europa League um das Finale. Das unterstreicht vor dem Duell mit dem VfB Stuttgart eine besondere Entwicklung. Wie ist die gelungen?
Es ist eine Art Rausch, in dem der SC Freiburg durch dieses Frühjahr schwebt, beflügelt von einem Überfluss an historischen Höhepunkten. Auf die imponierenden Siege im Achtel- und Viertelfinale der Europa League gegen KRC Genk und Celta Vigo folgen Halbfinalduelle gegen Sporting Braga – nachdem das Team an diesem Donnerstag im Halbfinale des DFB-Pokals beim VfB Stuttgart antritt.