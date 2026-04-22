VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: Die großen Pokal-Emotionen – es knistert beim VfB

Vor dem Halbfinale ist die Stimmung bei den Stuttgartern eine besondere – auch beim Trainer, der das nächste Kapitel seiner speziellen Historie im DFB-Pokal schreiben will.
Es kribbelt bei Sebastian Hoeneß. Mehr noch als sonst. Seit Tagen schon fühlt sich diese Woche für den Trainer des VfB Stuttgart besonders an, was er auch gar nicht bestreitet oder kleinredet: „Das hast du nicht durchgängig in einer Saison, dass du zwei Tage vor einem Spiel schon Spannung aufbaust.“ Die kommende Aufgabe aber sorgt genau dafür beim 43-Jährigen: Es naht ein spezieller Fußballabend, wenn der VfB an diesem Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) gegen den SC Freiburg im DFB-Pokal um den Einzug ins Finale spielt.