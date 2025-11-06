VfB Stuttgart gegen Rotterdam: Bier, Benko-Loch und Blumenautomaten – Das halten Feyenoord-Fans vom Kessel

In Stuttgart sind vor dem VfB-Spiel die Holländer los. Was die Feyenoord-Fans, die schon in der Landeshauptstadt sind, von dieser halten, tun einige im Netz kund.
Die Holländer erobern den Kessel. An diesem Donnerstag (21 Uhr/MHP-Arena) trifft Feyenoord Rotterdam auf den VfB Stuttgart. Schon in den Tagen vor der Europa-League-Begegnung machten einige Fans des 16-maligen niederländischen Meisters einiges an Radau; andere zogen aber auch einfach durch die Stadt und machten sich ein Bild von dieser.