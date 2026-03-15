Mit einer enormen Willensleistung holt der VfB die drei Punkte gegen Leipzig – unsere Analyse nach den Stuttgarter Big Points.
Als die Leipziger in der Nachspielzeit noch einen falschen Einwurf fabrizierten, war das Glück des VfB Stuttgart fast perfekt – wenige Minuten später kannten Jubel und Ekstase fast keine Grenzen mehr. 1:0 gegen RB Leipzig gewonnen, drei enorm wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten um die Champions-League-Plätze eingefahren: Der Sonntagabend war ein toller für die Weiß-Roten. Zumal der Dreier gegen die Roten Bullen auch noch Rückenwind verlieh vor dem Rückspiel im Achtelfinale der Europa League beim FC Porto (Hinspiel 1:2) am Donnerstag (21 Uhr/RTL).