Die Stuttgarter Polizei zieht nach der Champions-League-Begegnung des VfB Stuttgart gegen Paris St. Germain (1:4, hier geht es zur Einzelkritik) am Mittwochabend in der MHP-Arena eine überwiegend positive Bilanz. Nichtsdestotrotz wurden insgesamt sieben PSG-Fans vorläufig festgenommen, die Verdächtigen erhielten Stadionverbote.

Wie die Polizei berichtet, waren mehrere Hundert Polizeibeamte im Rahmen der Partie im Einsatz. Eingreifen mussten die Beamten während des Fanmarschs der Pariser Anhänger, als PSG-Fans Pyrotechnik zündeten. Einen 39-Jährigen nahmen die Polizisten demnach fest. Nachdem der Mann eine Sicherheitsleistung von 500 Euro gezahlt hatte, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Französische Fans hatten während des Fanmarsches Pyrotechnik gezündet. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Polizei nimmt am Vorabend 59 französische Hooligans fest

Am Eingang des Gästeblocks nahmen die Beamten weitere sechs Personen wegen Pyrotechnik und Vermummungsmaterial vorläufig fest. Die Verdächtigen erhielten vom Veranstalter ein Stadionverbot.

Bereits am Vorabend hatten Stuttgarter Polizisten insgesamt 59 französische Hooligans in Gewahrsam genommen. Die Hooligans wollten sich offenbar an schweren Auseinandersetzungen in der Landeshauptstadt beteiligen. „Mit den Gewahrsamnahmen haben wir ein klares Zeichen gesetzt. Gewalt bleibt in Stuttgart dauerhaft im Abseits“, betonte Polizeivizepräsident Carsten Höfler.