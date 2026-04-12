VfB Stuttgart gegen HSV: Rückkehr eines Spätstarters – ausgerechnet gegen den VfB?

Das Spiel des VfB gegen den HSV hätte eigentlich ein Duell der zwei besten Zweikämpfer werden sollen. Doch daraus wird jetzt nichts. Dafür bahnt sich eine spannende Rückkehr an.
Wer sich vor dieser Bundesliga-Saison auf zwei Durchstarter hätte festlegen müssen, der hätte sicher den einen oder anderen Namen von den üblichen Verdächtigen genannt. Zum Beispiel Yan Diomandé (Leipzig), Lennart Karl (München) oder Carney Chukwuemeka (Dortmund). Und ja, das Trio agiert mehr als auffällig, ohne Frage. Aber sicher ist auch, dass kaum jemand zwei Namen auf dem Zettel hatte, über die man in der Bundesliga aktuell permanent spricht. Zumal beides Defensivspieler sind. Gemeint sind Luka Vuskovic (Hamburger SV) und Ramon Hendriks (VfB Stuttgart).