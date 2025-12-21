Ergebnistechnisch verläuft der Jahresabschluss des VfB Stuttgart mit dem 0:0 gegen die TSG Hoffenheim enttäuschend. Dennoch sind hinterher alle happy.
Am Ende wurde es noch richtig besinnlich. Unter weihnachtlichen Klängen und in der rot beleuchteten Arena marschierte die Mannschaft des VfB Stuttgart nach dem 0:0 gegen die TSG Hoffenheim nach einer Stadionrunde zu den Fans in der Cannstatter Kurve. Wo dann die Stimmung von besinnlich in emotional umschlug. Ungewöhnlich für ein gewöhnliches Bundesligaspiel dankte Trainer Sebastian Hoeneß per Mikrofon den Fans für ihre „fantastische Unterstützung“ und blickte auf ein „überragendes Jahr“ mit Europapokal und Pokalsieg zurück. Am Ende versprach er unter tosendem Applaus: „2026 greifen wir richtig an.“