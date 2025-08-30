VfB Stuttgart gegen Gladbach: Dieser Elf vertraut Sebastian Hoeneß beim Heimstart

12 Der Blick richtet sich bei VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nach oben. Foto: Baumann

Für die Stuttgarter steht in der Bundesliga das erste Saisonspiel in der MHP-Arena an. Die Mannschaft hat sich viel vorgenommen – und der Trainer gibt die Linie vor.











Link kopiert



Intensiv will der VfB Stuttgart spielen, mutig und mit einem Schuss Cleverness. So stellt sich Sebastian Hoeneß jedenfalls den Heimauftritt seiner Mannschaft an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach vor. „Die Gladbacher haben einen spielerischen Ansatz, da müssen wir in bestimmten Phasen auch schlau agieren“, sagt der Trainer des Fußball-Bundesligisten. Dabei muss er weiter auf eine Reihe von Abwehrspielern verzichten.