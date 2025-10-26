Lange sah alles nach einem zähen Remis aus – bis Deniz Undav für den VfB gegen den FSV Mainz das Siegtor schießt. Unsere Analyse zum Spiel.
Schwer verdaulich war die Fußballkost, die die Zuschauer in der Stuttgarter Arena am Sonntagabend in der zweiten Hälfte von beiden Teams serviert bekamen – bis sich VfB-Keeper Alexander Nübel in der Partie gegen den FSV Mainz nach 79 Minuten dazu entschloss, inmitten des spielerischen Leerlaufs eine Art Traumpass in Richtung des Angreifers Deniz Undav zu schlagen. Frei war der Stürmer plötzlich durch, weil die Mainzer Defensive in den Tiefschlaf verfallen war – Undav lupfte den Ball elegant über Keeper Robin Zentner ins Tor. Am Ende blieb es beim 2:1, mit dem der VfB in der Bundesliga den dritten Platz verteidigte.