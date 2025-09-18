VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli: „Finger in die Wunde gelegt“ - Hoeneß ist angefressen

Vor dem Heimspiel gegen den formstarken FC St.Pauli wächst beim VfB der Druck – auf den Trainer Sebastian Hoeneß, aber vor allem auf seine Spieler.
Nach nur drei Punkten aus drei Bundesligaspielen wächst die Anspannung in den Reihen des VfB. „Wir haben uns viel Zeit genommen, um den Finger in die Wunde zu legen“, sagt der Stuttgarter Cheftrainer Sebastian Hoeneß mit Blick auf die erneut dürftige Leistung seines Teams im Landesduell beim SC Freiburg (1:3), wo der Pokalsieger vieles schuldig blieb. Vor dem Heimspiel an diesem Freitag (20.30 Uhr) gegen den FC St. Pauli, der mit sieben Punkten als aktueller Tabellen-Vierter deutlich besser aus den Startlöchern gekommen ist, erwartet Hoeneß nun eine positive Reaktion seiner Mannschaft.