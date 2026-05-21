VfB Stuttgart gegen FC Bayern: Wie groß ist das Fan-Konfliktpotenzial in Berlin?

Zuletzt kam es vor dem Bundesliga-Spiel des VfB in München zu gewaltsamen Vorfällen. In der Hauptstadt ist die Situation jetzt vor dem Endspiel um den DFB-Pokal eine andere.
Das jüngste Duell zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart im April (4:2) sorgte auch abseits des Platzes für Schlagzeilen, als es vor dem Spiel zu einem Angriff auf Münchner Fans und der Ingewahrsamnahme einer dreistelligen Personenzahl aus der Stuttgarter Ultraszene kam. Nun werden am Wochenende Zehntausende Anhänger beider Vereine nach Berlin zum Pokalfinale zwischen dem VfB und dem FCB reisen – was zur Frage führt: Wie groß ist das Konfliktpotenzial zwischen den Fangruppen, die sich ja nicht gerade freundschaftlich gesinnt sind?