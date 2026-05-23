Der Ex-Profi Serdar Tasci spricht im Interview über seine Erfahrungen im DFB-Pokalfinale, seine Rolle als Aufsichtsrat und die Ambitionen des Vereins.
Serdar Tasci stammt aus der VfB-Jugend und war 15 Jahre lang Fußballprofi. Sieben Jahre lang spielte er dabei für seinen Herzensverein aus Stuttgart und erlebte nicht nur ein DFB-Pokalfinale in Berlin. Im Gespräch blickt der 39-Jährige auf die Ereignisse von damals zurück – und schlägt die Brücke zu heute, da er als VfB-Aufsichtsrat auf das Endspiel an diesem Samstag (20 Uhr/ARD) gegen den FC Bayern München schaut.