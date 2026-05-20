VfB Stuttgart gegen FC Bayern: Spielt Karazor? Die offene Frage im Mittelfeld

Der Kapitän steht nach seiner Sperre wieder zur Verfügung, hat aber formstarke Konkurrenz. Ein Blick auf die Lage in der Stuttgarter Schaltzentrale vor dem Endspiel um den DFB-Pokal.
Am Tag vor dem Endspiel wird Atakan Karazor in den Fokus rücken. In den Katakomben des Berliner Olympiastadions steht am Freitag die Pressekonferenz vor dem Finale um den DFB-Pokal zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern an, die traditionell mit beiden Trainern und Kapitänen gemeinsam auf dem Podium stattfindet. Ob der Stuttgarter Spielführer aber auch am Samstag um 20 Uhr beim Anpfiff des Finals eine Hauptrolle einnehmen wird, ist zumindest offen.