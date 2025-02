VfB Stuttgart gegen FC Bayern: Sperrung der S-Bahn-Strecke – so kommen VfB-Fans nach Hause

Es ist ein inzwischen schon gewohntes Prozedere: Der VfB Stuttgart hat ein wichtiges Heimspiel und die Fans müssen sich wieder auf Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Nach dem Südschlager am Freitag, 28. Februar, um 20.30 Uhr gegen den FC Bayern München ist die S-Bahn-Strecke zwischen Hauptbahnhof und Waiblingen gesperrt. Die Besucher des Spiels in der MHP-Arena müssen wieder auf Busse umsteigen.

Kritik an Deutscher Bahn wird lauter

Die Deutsche Bahn kommt nicht zur Ruhe. Erst vor wenigen Tagen hatte Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) außergewöhnliche harte Kritik geübt. Auslöser für den Krach waren die zahlreichen Arbeiten am Digitalen Knoten Stuttgart. Keine der dafür notwendigen Sperrungen der letzten Monate seien rechtzeitig angekündigt worden. Das Fass zum Überfallen brachte nun die Tatsache, dass die jüngst angedachten Sperrungen der S 6, die von Weil der Stadt kommend bereits in Zuffenhausen endet, erst wenige Tage vor Beginn der Maßnahme auf mehrere Wochenende im März einfach verlängert wurde. Auch der Fernverkehr macht einen Bogen um die Landeshauptstadt. „Wer so weitermacht, braucht am Ende keinen Bahnhof mehr, weil niemand mehr mit dem Zug fährt“, so Hermann.

Lesen Sie auch

Doch trotz der Kritik gehen die Arbeiten am Streckennetz der Bahn in der Region Stuttgart ungebremst weiter. Diesmal betroffen sind die Fans des VfB Stuttgart. Denn die Deutsche Bahn führt von Freitag, 28. Februar, ab 21 Uhr, bis Samstag, 1. März, 5 Uhr, „wichtige Instandhaltungsarbeiten zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Schorndorf durch“, erklärte ein Bahnsprecher. Daher halten die Züge der Linien S 2 (in Richtung (Schorndorf) und S 3 (Backnang) in diesem Zeitraum nicht an den Haltestellen in Bad Cannstatt, Nürnberger Straße, Sommerrain und Fellbach. Daher verkehrt ein Ersatzverkehr (S2E) mit Bussen zwischen dem Arnulf-Klett-Platz am Hauptbahnhof und Waiblingen. Aufgrund des zu erwartenden Andrangs werde dieser verstärkt fahren, unter anderem auch vom Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt. Zusätzlich pendelt auch ein Direktbus (S3X) zwischen der S-Bahn-Haltestelle Neckarpark und Waiblingen. Die Haltestelle Sommerrain kann aber nicht angefahren werden, daher verkehrt ein zusätzlicher Ersatzverkehr mit Kleinbussen (S3E) von der Nürnberger Straße aus.

Linie S 1 von Sperrungen nicht betroffen

Von den Sperrungen nicht betroffen ist die Linie S 1. „Diese verkehren in voller Länge“, verspricht der Bahnsprecher. Zusätzlich werden weitere Sonderzüge nach dem Ende der Partie des VfB gegen die Bayern eingesetzt. Und auch die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) werden wieder verstärkt mit der Stadtbahnlinie U 11 zwischen Hauptbahnhof und Neckarpark fahren. Dennoch empfiehlt die Deutsche Bahn – auch mit Blick auf weiteren Baustellen im Streckennetz – die aktuellen Verbindungen vor Fahrtantritt unter: www.bahn.de oder www.s-bahn-stuttgart.de oder www.vvs.de sowie in der App DB Navigator oder der VVS-App zu prüfen.