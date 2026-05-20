VfB Stuttgart gegen FC Bayern: Im Video – der Weg des VfB und des FC Bayern ins Finale um den DFB-Pokal

Am Samstag treffen der VfB Stuttgart und der FC Bayern im Endspiel um den DFB-Pokal aufeinander. Wir zeichnen den Weg der Clubs ins Finale nach – inklusive der passenden Videos.
Zum zweiten Mal hintereinander steht der VfB Stuttgart im Finale des DFB-Pokal-Wettbewerbs. Gegner ist an diesem Samstag (20 Uhr/ARD) der FC Bayern. Die Stuttgarter sind Titelverteidiger, die Münchner die Favoriten. Beide Teams haben fünf Spiele hinter sich, die sie ins Finale geführt haben. Wir zeichnen den Weg ins Endspiel von FCB und VfB nach.