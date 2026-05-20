VfB Stuttgart gegen FC Bayern: Im Video – der Weg des VfB und des FC Bayern ins Finale um den DFB-Pokal

Am Samstag treffen der VfB Stuttgart und der FC Bayern im Endspiel um den DFB-Pokal aufeinander. Wir zeichnen den Weg der Clubs ins Finale nach – inklusive der passenden Videos.

Zum zweiten Mal hintereinander steht der VfB Stuttgart im Finale des DFB-Pokal-Wettbewerbs. Gegner ist an diesem Samstag (20 Uhr/ARD) der FC Bayern. Die Stuttgarter sind Titelverteidiger, die Münchner die Favoriten. Beide Teams haben fünf Spiele hinter sich, die sie ins Finale geführt haben. Wir zeichnen den Weg ins Endspiel von FCB und VfB nach.

Der VfB musste in der ersten Runde beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig antreten – die vermeintliche Pflichtaufgabe entwickelte sich zum Krimi. Am Ende siegten die Stuttgarter beim Zweitligisten 8:7 im Elfmeterschießen. Zuvor hatte es in einem wilden Spiel nach Verlängerung 4:4 gestanden. Hier versucht es Jamie Leweling mit einer Flanke.

Der FC Bayern hatte in der ersten Runde ebenfalls Probleme. Die Münchner behaupteten sich beim SV Wehen Wiesbaden mit 3:2. Matchwinner war Harry Kane, der in der Nachspielzeit gegen den Drittligisten traf.

Der VfB behauptete sich in der zweiten Runde beim Bundesligarivalen 1. FSV Mainz 05 sicher mit 2:0. Die Tore erzielten die Defensivspezialisten Luca Jaquez und Atakan Karazor.

Auch für den FC Bayern ging es in der zweiten Runde zu einem Bundesligakonkurrenten. Die Münchner siegten beim 1. FC Köln mit 4:1.

Im Achtelfinale führte der Weg des VfB zum VfL Bochum. Die Stuttgarter mussten sich beim Zweitligisten strecken und gewannen mit 2:0.

Wieder war es eine knappe Angelegenheit für den FC Bayern. Die Münchner kämpften sich im Achtelfinale mit 3:2 bei Union Berlin durch. Es brauchte zwei Eigentore, um weiterzukommen.

Im Viertelfinale weht dem VfB ein eisiger Wind im Ostseestadion entgegen. Die Stuttgarter präsentieren sich aber standhaft und siegen beim Zweitligisten Holstein Kiel mit 3:0.

Der FC Bayern gewinnt im Viertelfinale mit 2:0 gegen RB Leipzig. Erstmals seit 2020 steht der Rekordmeister wieder unter den besten vier Mannschaften im DFB-Pokal.

Der VfB Stuttgart gerät im Halbfinale gegen den SC Freiburg in Rückstand. In der zweiten Hälfte erzielt Deniz Undav den Ausgleich, es geht in die Verlängerung. Als alle schon mit einem Elfmeterschießen rechnen, gelingt Tiago Tomas der umjubelte Siegtreffer. Der VfB steht damit zum zweiten Mal in Folge im Pokalfinale.

Der FC Bayern behauptet sich im Halbfinale bei Bayer Leverkusen mit 2:0. Harry Kane und Luis Diaz erzielen die Tore.

Nun also treffen die beiden Clubs in Berlin aufeinander. Wie zuletzt 2013, als die Münchner 3:2 siegten.