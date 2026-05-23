VfB Stuttgart gegen FC Bayern: Auf der weiß-roten Torte fehlt nur die Sahne

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß hat das DFB-Pokalfinale verloren, aber insgesamt an Stabilität gewonnen, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.

Die Enttäuschung ist im ersten Augenblick groß gewesen, und der Gang auf das Podium schwer, um die Silbermedaillen abzuholen. Aber das ist das Los des Verlierers im DFB-Pokalfinale – und dem VfB Stuttgart sind diese Erfahrungen diesmal nicht erspart geblieben. 0:3 gegen den FC Bayern München. Das klingt deutlich, doch im weiten Rund des Berliner Olympiastadions ging es zeitweise eng zu.

Das lag an der Manndeckung, die der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß spielen ließ. Sie nahm den Fußballstars des Rekordmeisters und Rekordpokalsiegers lange den Raum zum Spielen und Kombinieren. Nur: das kostete den Titelverteidiger so viel Energie, dass für die Offensive zu wenig Elan und Esprit übrig blieb. Und dann kippte die Begegnung in einem Moment. Flanke, Kopfball, Tor. Michael Olise bediente Harry Kane und das Duo machte wieder einmal den Unterschied. Kane erzielte zudem die weiteren Treffer.

Doch der VfB kann trotz der schmerzhaften Niederlage die Hauptstadt erhobenen Hauptes verlassen. Das Ergebnis fiel zu hoch aus, wenngleich die Bayern-Dominanz zu akzeptieren ist. In vier Saisonvergleichen hat die Elf von Chefcoach Vincent Kompany viermal gegen den VfB gewonnen – vom Supercup zum Rundenbeginn über die Bundesliga bis zum Cup-Finale am Ende.

Dennoch haben die Stuttgarter jedes Mal Mut bewiesen und sind ihrem Offensivstil treu geblieben. Das verdient Respekt und der VfB gehört zu den wenigen deutschen Mannschaften, die den Münchnern überhaupt Schwierigkeiten auf dem Rasen bereiten kann. Das zeigt: der Stuttgarter Weg stimmt. Das Team hat sich weiterentwickelt, beweist neben Spielfreude auch Stabilität und hat mit der Qualifikation für die Champions League ihr großes Ziel erreicht. Ein erneuter Pokaltriumph nach 2025 wäre da die Sahne auf die weiß-rote Torte gewesen – aber das Kuchenstück schmeckt auch so und macht Appetit auf mehr.