VfB Stuttgart gegen FC Augsburg: Wie der Schock um Angelo Stiller das Spiel beeinflusste

1 Füße hoch auf der Bank: Die verletzten Yannik Keitel (li.) und Angelo Stiller am Sonntagabend in Hälfte zwei. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Der VfB Stuttgart feiert nach sechs Bundesliga-Heimniederlagen nacheinander mal wieder einen Dreier zuhause. Doch die Verletzung von Taktgeber Angelo Stiller trübt die Freude über den 4:0-Erfolg gegen den FC Augsburg.











Alles hatte so gut und hoffnungsvoll begonnen. Der VfB Stuttgart dominierte den FC Augsburg im letzten Heimspiel dieser Bundesliga-Saison in der Anfangsphase. Jamie Leweling traf am Sonntagabend nach toller Bewegung und Ballannahme mit der Schulter mit links die Latte in Minute drei, und wenig später staubte Kapitän Atakan Karazor nach einer Ecke zum frühen 1:0 ab (8. Minute). Dann kam nach dem anfänglichen Schwung der Schock – der das Ergebnis am Ende dieses Abends (4:0, der erste VfB-Heimsieg nach zuvor sechs Niederlagen zuhause nacheinander) in den Hintergrund drängen sollte.