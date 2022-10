5 Das Commando Cannstatt sorgte schon vor der Partie mit einer sehenswerten Choreografie für Stimmung. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Ultras des Commando Cannstatt haben die Fans in der Mercedes-Benz-Arena vor dem Spiel des VfB gegen die Augsburger mit einer atemberaubenden Choreo in Stimmung versetzt – wir haben die Bilder.















Der VfB Stuttgart hat am Samstagnachmittag den FC Augsburg in der Mercedes-Benz-Arena empfangen – und die Zuschauer wurden schon vor dem Anpfiff in Stimmung gebracht – mit einer großartigen Choreo der Ultras vom Commando Cannstatt.

Die Fußball-Fans, die sich am Nachmittag in der Mercedes-Benz-Arena zum Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg eingefunden hatten, wurden dabei nicht nur vom Wettergott verwöhnt, sondern sie bekamen auch noch eine atemberaubende Show geboten: Das Commando Cannstatt sorgte mit einer sehenswerten Choreografie in der Cannstatter Kurve für ausgelassene Stimmung auf den Rängen.

Wir haben Bilder der Choreo in unserer Fotostrecke – klicken Sie sich durch!