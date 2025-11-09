VfB Stuttgart gegen FC Augsburg: So will Sebastian Hoeneß die nächste Herausforderung bewältigen

12 Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß will mit seiner Mannschaft eine neue Siegesserie starten. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der begründete Verdacht liegt nahe, dass Sebastian Hoeneß wieder die Rotationsmaschine anwirft. Denn die Begegnung mit Feyenoord Rotterdam (2:0) in der Europa League am Donnerstagabend war äußerst intensiv, und der VfB Stuttgart befindet sich weiter im Drei-Tages-Rhythmus. So erwartet der Pokalsieger am Sonntag (17.30 Uhr) den FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga. „Wir bestreiten nun das siebte Spiel innerhalb von 23 Tagen. Wir wollen dabei noch mal alles auf den Platz bringen, was uns stark macht“, sagt der Trainer.