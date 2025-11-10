VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg: „Einmal und nie wieder“ – was Undav vor dem Siegtor dachte

Der Stürmer äußert sich zum kuriosen, ganz anders geplanten Treffer und betont: „Glück gehabt.“ Zu seinem ersten Tor des Tages hat er dagegen eine komplett andere Meinung.
Dieser Moment ließ die Stimmung in der MHP-Arena überschwappen. Von der Strafraumgrenze gelang Deniz Undav für den VfB Stuttgart der 3:2-Siegtreffer gegen den FC Augsburg (80.) – und das auf durchaus kuriose Weise: Sein Schlenzer senkte sich per Bogenlampe mittig ins Tor, FCA-Torhüter Finn Dahmen war auf dem Weg in die von ihm aus gesehen linke Ecke und reagierte nicht einmal.