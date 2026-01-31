VfB Stuttgart gegen Celtic FC: So blickt Andy Hinkel auf das Los

Andy Hinkel wurde beim VfB Stuttgart zum Profi, bei Glasgow Celtic verbrachte er über drei Jahre seiner Karriere. So blickt er auf das Los in der Europa League.
Als am Freitagmittag gegen 13.25 Uhr in Nyon die Kugel gezogen wurden, die unter anderem die Paarung VfB Stuttgart gegen Celtic FC ergaben, wurde das auch in Leutenbach entsprechend wahrgenommen. Da saß Andy Hinkel vor dem Laptop und verfolgte die Ziehung der Europa-League-Play-offs gebannt. Schlussendlich kam es dann so, dass zwei seiner Ex-Clubs nun gegeneinander antreten werden.