1 Will einen Sieg im letzten Test vor Saisonbeginn: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart testet im Rahmen seiner Saisoneröffnung gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao. Wir sind vor Ort und tickern die Partie live.











Der letzte Härtetest für den VfB Stuttgart steht vor dem Pflichtspiel-Auftakt in die neue Runde an: Um 15.30 Uhr geht es im Rahmen der Saisoneröffnung in der MHP-Arena gegen Athletic Bilbao. Hier können Sie die Partie in unserem Liveticker verfolgen.