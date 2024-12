VfB Stuttgart gegen 1. FC Union Berlin: Aus 0:2 macht 3:2 – VfB dreht wildes Spiel in der zweiten Halbzeit

Der VfB Stuttgart hat sein Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Freitag nach 0:2 Rückstand noch mit 3:2 gewonnen und springt zumindest vorübergehend auf die internationalen Ränge.

„Joker“ Nick Woltemade hat dem VfB Stuttgart ein schon verloren geglaubtes Spiel aus dem Feuer gerissen. Der 22 Jahre alte Angreifer machte beim rasanten 3:2 (0:1) gegen Union Berlin mit einem Doppelpack einen 0:2-Rückstand wett und brachte seine Mannschaft damit auf die Siegerstraße. Den entscheidenden Treffer für den VfB erzielte Kapitän Atakan Karazor (69.).

Danilho Doekhi (37.) nach einem Patzer von Nationaltorhüter Alexander Nübel und der ehemalige Stuttgarter Rani Khedira (48.) hatten Union nach fünf Spielen ohne Sieg auf einen Dreier hoffen lassen, die Einwechslung von Woltemade aber erwies sich als Glücksgriff für Trainer Sebastian Hoeneß. Innerhalb kürzester Zeit (51. und 59.) machte der Joker den Rückstand wett.

VfB gegen Union: Torwart-Patzer auf beiden Seiten

Der VfB war von Beginn an um Spielkontrolle bemüht, hatte auch deutlich mehr Ballbesitz. Union aber stand gut, ging mit Entschlossenheit in die Zweikämpfe und spielte auch mutig nach vorne. Die Berliner blieben auch nach den drei Gegentreffern gefährlich: Bei einem Schuss von Jordan (71.) kam den defensiv instabilen Stuttgartern allerdings die Latte zu Hilfe.

Der VfB hatte die erste gute Chance des Spiels besessen, nach einem Steckpass von Enzo Millot schoss Demirovic aber knapp am linken Pfosten vorbei (22.). Die Gastgeber wurden in der Folge dominanter, weitere Gelegenheiten aber ergaben sich nicht, weil sich die mannorientierte und laufintensive Defensivarbeit der Eisernen als wirkungsvoll erwies.

Stattdessen lagen plötzlich die Berliner in Führung. Einen Kopfball von Doekhi lenkte Nübel ungeschickt an die Latte, von dort flog der Ball hinter die Torlinie - der Torhüter der Stuttgarter sah in dieser Szene zumindest unglücklich aus. Nicht viel besser präsentierte sich die gesamte Abwehr des VfB beim Treffer von Khedira.

Der schnelle Anschlusstreffer durch Woltemade gegen unaufmerksame Berliner sprengte bei den Stuttgartern dann alle Fesseln. Union geriet nun unter Druck und bekam den eingewechselten Joker nicht in den Griff. Auch Torhüter Frederik Rönnow patzte: Beim Treffer von Karazor spielte er dem Torschützen den Ball in den Fuß.