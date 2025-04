VfB Stuttgart gegen 1. FC Heidenheim: So war die Stimmung nach dem Spiel in der Kurve

So war die Stimmung nach dem Spiel in der Kurve

1 Enttäuscht und konsterniert: Die VfB-Profis um Atakan Karazor (li.) und Chris Führich (schwarze Jacke) nach dem 0:1 gegen Heidenheim. Foto: imago/Steinsiek.ch

Nach dem 0:1 gegen den 1. FC Heidenheim – der sechsten Heimniederlage in der Bundesliga nacheinander – war der Gang in die Cannstatter Kurve ein schwerer für die Profis des VfB Stuttgart. Zunächst.











Vereinzelt gab es Pfiffe kurz nach dem Schlusspfiff aus der Cannstatter Kurve. Doch die Stimmung kippte nicht nach der sechsten Bundesliga-Heimniederlage des VfB Stuttgart nacheinander gegen den 1. FC Heidenheim – im Gegenteil. Denn nachdem sich Pascal Stenzel und Deniz Undav am späten Freitagabend über die Bande in Richtung der Fans vorgekämpft hatten und den Austausch suchten, war das Motto in der Kurve schnell klar: „Auf geht’s Stuttgart, kämpfen und siegen“, hallte es in Richtung Rasen, wo die konsternierten VfB-Profis standen und brav in Richtung Anhang applaudierten.