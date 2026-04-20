VfB Stuttgart: Gefestigt oder nicht – die VfB-Abwehr nach dem Kollaps

Die Stuttgarter verlieren beim Südgipfel an Stabilität und stürzen ab. Und vor dem Pokal-Halbfinale sollen sie sich nun ein Beispiel am FC Bayern München nehmen.
Die Überzeugung hat gestimmt – und die Statistik. Vor dem Spiel. Doch beim Versuch, den Südgipfel in München mutig zu erklimmen, ist der VfB Stuttgart abgestürzt. Innerhalb weniger Minuten zerbröselten die starken Zahlen in der Allianz-Arena. Durch einen FC Bayern, der seine Übermacht in der Fußball-Bundesliga demonstrierte. Der Rekordmeister kann jede Abwehrkette eines nationalen Rivalen auseinandernehmen, wenn ihm danach ist. Die bislang 109 erzielten Tore sind der Beweis dafür.