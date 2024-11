VfB Stuttgart: Für bis zu 25 000 Fans: VfB-Frauen sollen ihr eigenes Stadion bekommen

8 Vereinsgelände des VfB aus der Vogelperspektive: Rechts neben der Geschäftsstelle das Schlienz-Stadion, möglicher Standort eines Neubaus. In unserer Bildergalerie blicken wir auf den Frauenfußball des VfB. Foto: imago/Eibner

Das Frauen-Team des VfB Stuttgart peilt im kommenden Jahr den Aufstieg in die zweite Liga an, mittelfristig soll es die erste sein. Dazu reifen erste Pläne für ein eigenes Stadion.











Link kopiert



Am letzten Spieltag in diesem Kalenderjahr untermauerten die Frauen des VfB Stuttgart noch einmal eindrucksvoll ihre Stärke. Mit 11:0 wurde die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt auf die Bretter geschickt. Heißt am Ende des Jahres 2024 Platz eins in der Oberliga Süd. Mit klarem Kurs zweite Liga. Sollte dem Team von Trainer Heiko Gerber der Durchmarsch von der vierten Liga ins Bundesliga-Unterhaus gelingen, wären die bei der Gründung der VfB-eigenen Frauenabteilung im Jahr 2021 formulierten Ziele übererfüllt.