VfB Stuttgart: Fünf VfB-Profis sind für die Nationalelf nominiert – ein Name fehlt
Deniz Undav wird im September nicht für das DFB-Team im Einsatz sein. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die anstehenden Länderspiele benannt – dazu gehören auch fünf Stuttgarter. Einer fehlt etwas überraschend.

Die Fußballsaison hat erst begonnen, doch der Blick des Bundestrainers richtet schon auf den Höhepunkt am Ende: die Weltmeisterschaft 2026. In knapp neun Monaten ertönt in Amerika der erste WM-Anpfiff und Julian Nagelsmann sucht die passenden Spieler. Für die anstehenden Qualifikationspartien hat er nun in Frankfurt seinen Kader benannt. Vom VfB Stuttgart gehören Alexander Nübel, Maximilian Mittelstädt, Angelo Stiller, Jamie Leweling und Nick Woltemade dazu. Nicht dabei ist dagegen Deniz Undav.

 

Die deutsche Nationalmannschaft trifft zunächst am 4. September in Bratislava auf die Slowakei und am 7. September in Köln auf Nordirland. Der dritte Gruppengegner heißt Luxemburg. Nur der Gruppensieger löst das direkte WM-Ticket. Abgeschlossen wird die Qualifikationsrunde am 17. November mit dem Heimspiel gegen die Slowakei in Leipzig. Am 5. Dezember erfolgt dann die WM-Gruppenauslosung in Washington.

 