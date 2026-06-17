VfB Stuttgart Frauen: VfB-Frauen planen für die erste Liga - das sind die bisherigen Neuzugänge

7 Chantal Hagel kommt vom FC Sevilla aus Spanien nach Stuttgart. Die Mittelfeldspielerin, die 27 Jahre alt ist, hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Sascha Glass ist sicher: „Mit ihrer nationalen und internationalen Erfahrung, in der Bundesliga und zuletzt in Sevilla, ist sie eine absolute Verstärkung für unser Team. Aufgrund ihrer Erfahrung verleiht sie der Mannschaft Ruhe und Stabilität.“ Die Offensivspielerin sagt: „Schon seit meiner Kindheit war es ein großer Traum, einmal für den VfB in der Bundesliga zu spielen. Als sich die Möglichkeit ergeben hat, musste ich nicht lange überlegen.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Die personellen Planungen für die erste Liga sind bei den Frauen des VfB Stuttgart fast abgeschlossen. Wir blicken auf die bislang sieben Neuzugänge.











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Bis zum offiziellen Trainingsstart sind es noch ein paar Tage. Am 3. Juli legen die Frauen des VfB Stuttgart los und starten erstmals eine Saisonvorbereitung auf die erste Liga. Der Kader, der die positive Entwicklung der Mannschaft fortschreiben soll (drei Aufstiege in drei Jahren), ist nahezu komplett - aber eben noch nicht vollends zusammengestellt. Die eine oder andere Spielerin wird noch dazukommen, doch schon jetzt sagt Sascha Glass: „Wir werden wieder einen spannenden Kader haben.“