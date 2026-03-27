VfB Stuttgart Frauen: VfB-Frauen nach Trainerwechsel – der Neue soll ein „Feuer entfachen“

Für die Frauen des VfB Stuttgart steht die erste Partie nach der Trennung von Trainer Heiko Gerber an. Warum hat sich der Club für den Neuanfang im Saisonfinale entschieden?
Im Karl-Liebknacht-Stadion in Potsdam spielt der VfB Stuttgart demnächst um einen Titel. Die U-19-Junioren des Vereins bestreiten am 22. Mai dort das Finale des DFB-Pokals – und an der Seitenlinie wird in Tobias Rathgeb als Coach einer stehen, der schon Ewigkeiten Teil des Stuttgarter Brustring-Clubs ist. Wenn allerdings an diesem Sonntag (29. März, 14 Uhr) der VfB im Karl-Liebknecht-Stadion aufläuft, ist das anders. Dann leitet ein Neuling in Weiß-Rot das Team an.