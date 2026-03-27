VfB Stuttgart Frauen: VfB-Frauen nach Trainerwechsel – der Neue soll ein „Feuer entfachen“

Für die Frauen des VfB Stuttgart steht die erste Partie nach der Trennung von Trainer Heiko Gerber an. Warum hat sich der Club für den Neuanfang im Saisonfinale entschieden?

Im Karl-Liebknacht-Stadion in Potsdam spielt der VfB Stuttgart demnächst um einen Titel. Die U-19-Junioren des Vereins bestreiten am 22. Mai dort das Finale des DFB-Pokals – und an der Seitenlinie wird in Tobias Rathgeb als Coach einer stehen, der schon Ewigkeiten Teil des Stuttgarter Brustring-Clubs ist. Wenn allerdings an diesem Sonntag (29. März, 14 Uhr) der VfB im Karl-Liebknecht-Stadion aufläuft, ist das anders. Dann leitet ein Neuling in Weiß-Rot das Team an.

Die Frauenmannschaft des VfB trifft auf den 1. FFC Turbine Potsdam. Und eigentlich sollte es für den aktuell Tabellenzweiten beim Zwölften des Tableaus nur eine Routineaufgabe auf dem Weg in die erste Liga sein. Aber nun ist irgendwie alles anders. Denn nun ist Nico Schneck da.

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Allein die Präsenz des Trainers ist es ja nicht, was den Sonntag für die Frauen des VfB Stuttgart so besonders macht. Sondern die Geschichte dahinter.

Vor fast vier Jahren hat der Bundesligist entschieden, sich auch dem Frauenfußball zu widmen, ist eine Kooperation mit dem VfB Obertürkheim eingegangen und hat den Spielerinnen den Brustring verpasst. Das Ziel: So schnell wie möglich von der Oberliga in die erste Liga kommen. Mit Heiko Gerber an der Seitenlinie. Der ehemalige Profi und Nationalspieler war der erste Trainer einer Frauenmannschaft des VfB Stuttgart.

Zwei Aufstiege sind gelungen, für den dritten ist die Basis gelegt. Doch sechs Spiele vor Saisonende war Schluss für den Coach – trotz nach wie vor Platz zwei und drei Punkten Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsrang. „Wir hätten es uns einfacher machen können, indem wir darauf verweisen, dass wir nach wie vor auf einem Aufstiegsplatz stehen“, sagt Sascha Glass, „und in der bisherigen Konstellation weitermachen.“ Der General Manager für den Frauenfußball beim VfB machte es aber anders – und entschied sich in Absprache mit Alexander Wehrle (Vorstandsvorsitzender) und Fabian Wohlgemuth (Sportvorstand) für einen Wechsel auf der Trainerposition.

Ex-Trainer Heiko Gerber (li.) und Manager Sascha Glass. Foto: Pressefoto Baumann

„Die Entscheidung“, beteuert er, „ist mir alles andere als leicht gefallen. Es gab in den letzten Wochen und Monaten einige Gespräche, wir hätten es auch sehr, sehr gerne in der bisherigen Konstellation zu Ende gebracht und sind Heiko für die vergangenen vier Jahre sehr dankbar.“ Doch sahen die Verantwortlichen das große Ziel in Gefahr. Nicht erst seit, aber auch wegen des 2:4 am vergangenen Samstag gegen den 1. FSV Mainz 05.

„Die Entwicklung in den vergangenen Wochen – gemessen an den Leistungen, nicht allein an den Ergebnissen – haben die Zweifel größer werden lassen“, sagt Glass, der nach eigenen Angaben immer sorgenvoller auf das VfB-Team blickte. Elf von 18 möglichen Punkten holten die VfB-Frauen seit dem Jahreswechsel zwar noch, kassierten dabei aber 13 Gegentore und legten ausgerechnet im Rekordspiel vor 31 736 Zuschauern in der MHP-Arena einen fahrigen Auftritt hin. Platz eins war weg, der Vorsprung auf Rang drei geschmolzen.

„Nicht mehr die Mannschaft der Hinrunde“

„Das“, sagt Sascha Glass mit ein paar Tagen Abstand, „ist vom Auftreten her nicht mehr die Mannschaft, die sie in der Hinrunde war. Das Selbstvertrauen ist verloren gegangen. Daher waren wir am Ende der Meinung, dass das Team einen neuen Input benötigt, damit es wieder an sich glaubt.“ Der „Input“ trägt den Namen Nico Schneck.

Der kommt vom SC Freiburg, wo der Familienvater (zwei Kinder) zuletzt Co-Trainer der Bundesligamannschaft war, die er aber auch schon interimsweise als Chef betreut hat. „Er war sofort heiß auf diese Aufgabe – und das hat man auch gleich in seiner ersten Ansprache vor der Mannschaft erkennen können“, sagt Glass. Seit Donnerstag arbeitet der neue Coach mit seinem Team. Er soll „das Feuer neu entfachen“ (Sascha Glass), steht beim Zündeln aber auch gleich ordentlich unter Druck.

Der Trainerwechsel beweist schließlich, dass der VfB nicht gewillt ist, beim Weg seiner Frauen nach oben einen Zeitverzug zu akzeptieren. Das hat zwar schon die Kaderplanung der vergangenen beiden Jahre gezeigt – das VfB-Team gilt für fast alle Experten als das beste der zweiten Liga –, wurde nun aber untermauert. Einen beim VfB seit 1999 verwurzelten Meisterspieler und Coach stellt man ja nicht mal so nebenbei frei.

Heiko Gerber soll im Club eine neue Position erhalten, äußern will sich der 55-Jährige auf Anfrage erst einmal nicht. Aber er wird wohl genau verfolgen, ob es seinem Nachfolger gelingt, das zuletzt etwas wankende Schiff sicher in den Zielhafen zu steuern. Wobei ja nicht nur der neue Coach in der Pflicht steht.

„Ich habe der Mannschaft gesagt: Wir müssen wieder mit Selbstbewusstsein auftreten und zeigen: Wir sind der VfB Stuttgart, wir sind eine Topmannschaft“, sagt Sascha Glass, „es wird in Potsdam kein einfaches Spiel. Wir möchten es jedoch wieder mit mehr Selbstvertrauen, Spielfreude und Spaß angehen.“ Damit im Karl-Liebknecht-Stadion schon mal eine gute Spur gelegt wird.