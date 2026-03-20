VfB Stuttgart Frauen: VfB-Frauen knacken die 30 000 – aber ausgerechnet die Kapitänin fehlt

Der Rekord war schon vor Tagen geknackt. Nun haben die Frauen des VfB Stuttgart eine weitere Marke erreicht. Sie spielen am Samstag vor über 30 000 Fans. Aber ohne ihre Kapitänin.
Bei 20.132 Zuschauern liegt aktuell noch der Rekord für ein Fußballspiel in der zweiten Liga der Frauen in Deutschland. An diesem Samstag (14 Uhr) wird er geknackt – und nicht nur das. Die Frauen des VfB Stuttgart empfangen den 1. FSV Mainz 05 in der MHP-Arena. Dass die Marke aus einem Heimspiel der Frauenmannschaft des 1. FC Union Berlin geknackt werden wird, stand schon seit vielen Tagen fest. Kurz vor dem Spiel unter dem Motto „The next Step“ hat der VfB eine weitere bedeutende Marke erreicht.