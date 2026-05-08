VfB Stuttgart Frauen: Steigen die VfB-Frauen am Sonntag auf? Sebastian Hoeneß fiebert mit

Alles deutete auf eine Entscheidung am letzten Spieltag in Sand hin. Nach den jüngsten Ergebnissen können die Frauen des VfB Stuttgart aber schon am Sonntag aufsteigen.
Sebastian Hoeneß hat alle Hände voll damit zu tun, das eigenen Saisonziel zu erreichen. Mit den Bundesliga-Profis des VfB Stuttgart will der Cheftrainer an diesem Samstag (15.30 Uhr) einen wichtigen Schritt in Richtung Champions League gehen. Dafür braucht es einen Sieg im Topspiel gegen Bayer Leverkusen. Aber, das versicherte Hoeneß am Donnerstag: Er hat auch die Frauen des VfB im Blick.