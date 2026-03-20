VfB Stuttgart Frauen: Old Trafford oder PSV-Platz – die unterschiedlichen Erfahrungen der VfB-Frauen

Am Samstag spielen die Frauen des VfB Stuttgart vor rund 30 000 Zuschauern in der MHP-Arena. Für einige Spielerinnen ist so eine Kulisse neu. Es gibt aber auch andere Beispiele.

Vorfreude, Anspannung, Nervosität? Von allem ein bisschen. Oder: bei jeder Spielerin etwas anderes davon. So in etwa lässt sie die Gemütslage beim Frauenteam des VfB Stuttgart beschreiben. Normalerweise bestreitet die Zweitligamannschaft ihre Heimspiele auf dem Platz des PSV Stuttgart – und meist vor rund 1000 Fans. An diesem Samstag aber ist alles anders.

Wenn um 14 Uhr das Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 gestartet wird, ertönt dieser Pfiff nicht nur nebenan in der MHP-Arena. Sondern auch vor rund 30 000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

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„Als es die ersten Gedanken zu diesem Spiel gab“, sagt Sascha Glass, „da dachte ich mir: Wenn 20 000 Fans kommen würden, wäre das top.“ Dass es nun deutlich mehr sein werden, freut den General Manager für den Frauenfußball beim VfB „total“. Und er ergänzt: „Dass die Stuttgarterinnen und Stuttgarter das in der zweiten Liga so annehmen, ist toll.“

Auch aus der Mannschaft heraus ist viel von Vorfreude zu hören. Dabei schwingt aber auch Ungewissheit mit. Denn: Für viele Spielerinnen ist ein solch großes Publikum auch Neuland. „Wir haben einige dabei, die eine solche Kulisse schon erlebt haben“, sagt Sascha Glass, „aber auch einige, für die es das erste Mal sein wird.“ Wie gehen die einen und die anderen mit den Erinnerungen und dem Kommenden um?

Nicole Billa ist eine der erfahrensten Spielerinnen im Zweitligakader des VfB. Die Österreicherin spielte lange in der Bundesliga – und auch bei großen Turnieren. Nach ihrem bislang größten Spiel muss die Stürmerin nicht lange in ihrem Gedächtnis kramen. „Das war das Eröffnungsspiel der EM 2022 in England gegen England“, sagt sie – und beginnt zu schwärmen: „Vor 75 000 Zuschauern im Old Trafford von Manchester bei einer englischen Heim-EM für ein kleines Fußballland wie Österreich gegen den Gastgeber zu spielen – das war etwas sehr Cooles.“ Zwar ging die Partie 0:1 verloren, die Erinnerungen sind dennoch positiv – auch, wenn die Partie unter ungewöhnlichen Umständen begann: „Als wir aus dem Spielertunnel herauskamen haben wir erst einmal gar nichts gesehen.“ Von der Eröffnungsshow hing noch zu viel künstlicher Nebel über dem Rasen.

Die heutige VfB-Torhüterin Kiara Beck (Nr. 32) hat 2024 das Pokalfinale in Köln mit dem VfL Wolfsburg erlebt. Foto: IMAGO/Noah Wedel

Klare Sicht hatte dagegen Kiara Beck – im DFB-Pokalfinale in Köln. Da der VfL Wolfsburg zwischen 2015 und 2024 jeweils den Titel gewann, erlebte auch die heutige Torhüterin des VfB Stuttgart ein Endspiel als junge Keeperin mit. Allerdings von der Tribüne aus. Auf dem Rasen stand sie in einem Champions-League-Spiel bei Paris Saint-Germain. Da gehörte sie zum Wolfsburger Kader und erinnert sich: „In diesem großen Stadion waren zwar nur rund 6000 Zuschauer, die Stimmung war aber super.“

Vor einer ähnlichen Kulisse spielte Yuka Hirano das bislang bedeutendste Spiel ihrer Karriere. Es war das japanische Pokalfinale mit Nojima Stella Kanagawa Sagamihara. Allerdings hat die Mittelfeldspielerin des VfB ganz andere Erinnerungen an die Partie als Kiara Beck an das Pokalfinale in Deutschland. Die Stimmung, sagt Yuka Hirano, sei trotz der vierstelligen Besucherzahl alles andere als gut gewesen. Noch schlimmer erwischte es Laureta Temaj.

Spielerinnen hoffen auf „Gänsehaut“-Atmosphäre

Die Abwehrspielerin nennt als ihr bisher bedeutungsvollstes Spiel ihr Debüt für die kosovarische Nationalmannschaft. In der Partie gegen die Niederlande wurde sie eingewechselt – das Timing war aber nicht das Beste. Denn dieses Spiel fand im Oktober 2020 statt. Und damit mitten in der Corona-Pandemie.

So sind, was die Zuschauer angeht, einige Spiele mit dem VfB ihre bislang größten. Das Spitzenspiel der Vorrunde dieser Saison gegen den SC Sand, zum Beispiel, verfolgten fast 2000 Zuschauer. Das gilt auch für Lenelotte Müller, die erst 17 Jahre alt und entsprechend gespannt ist auf die Atmosphäre am kommenden Samstag. In einem Spiel, das sehnlichst erwartet wird.

Die Spielerinnen haben Fotoshootings hinter sich, haben Videos gedreht und Veranstaltungen besucht, um für das Highlight-Spiel unter dem Motto „The next Step“. „Wenn ich vom Trainingsplatz zum Stadion rüberschaue, freue ich mich total, dass es bald losgeht“, sagt Kiara Beck und gibt zu, dass die Warterei zehrt: „Die Tage diese Woche ziehen sich extrem.“ Nicole Billa erwartet „eine Atmosphäre, die Gänsehaut erzeugt“.

Vor allem aber ist der ganzen Mannschaft eines wichtig: ein Sieg. Denn damit kämen sie dem Aufstieg einen weiteren Schritt näher. In die Bundesliga – wo dann womöglich öfter mal eine große Kulisse wartet.