VfB Stuttgart Frauen: Old Trafford oder PSV-Platz – die unterschiedlichen Erfahrungen der VfB-Frauen

Am Samstag spielen die Frauen des VfB Stuttgart vor rund 30 000 Zuschauern in der MHP-Arena. Für einige Spielerinnen ist so eine Kulisse neu. Es gibt aber auch andere Beispiele.
Vorfreude, Anspannung, Nervosität? Von allem ein bisschen. Oder: bei jeder Spielerin etwas anderes davon. So in etwa lässt sie die Gemütslage beim Frauenteam des VfB Stuttgart beschreiben. Normalerweise bestreitet die Zweitligamannschaft ihre Heimspiele auf dem Platz des PSV Stuttgart – und meist vor rund 1000 Fans. An diesem Samstag aber ist alles anders.