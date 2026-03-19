Janina Hechler hat mit dem 1. FC Köln vor über 30 000 Zuschauern gespielt. Am Samstag wird es für die VfB-Spielerin dennoch „besonders“.
Fast genau zwei Jahre ist es nun her – doch wenn sich Janina Hechler daran erinnert, bekommen ihre Augen noch immer einen leichten Glanz. Die Abwehrspielerin des VfB Stuttgart stand damals beim 1. FC Köln unter Vertrag, es ging im Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen. Und besonders war diese Partie nicht nur, weil die Gastgeberinnen mit 2:1 siegten – sondern auch wegen der Kulisse.