Im Video: Der Jubel der VfB-Frauen – und was Alexander Wehrle dazu sagt

1 Sieger-Selfie: Die Frauen des VFB Stuttgart feiern den Aufstieg in die erste Liga. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Frauen des VfB Stuttgart haben den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Wir haben den Jubel im Video – und mit Alexander Wehrle und Nicole Billa gesprochen.











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Der VfB Stuttgart hat am Sonntag Geschichte geschrieben – und ist mit seiner Frauenmannschaft in die Bundesliga aufgestiegen. Dazu reichte am vorletzten Spieltag ein 4:1-Erfolg gegen den Tabellenvorletzten VfL Wolfsburg II. Da der SC Sand patzte, steht der VfB sogar schon als Meister der zweiten Liga fest. Nach dem Aufstieg in die Regionalliga 2024 und dem Sprung in die zweite Liga 2025 ist es der dritte Aufstieg in Folge.